Jongere verantwoordelijke voor dood Priscilla loopt achtste veroordeling op

Halle - A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, is woensdagnamiddag opnieuw veroordeeld door de Brusselse correctionele rechtbank, ditmaal tot een gevangenisstraf van 27 maanden. De inmiddels 24-jarige jongeman kreeg die omdat hij zich schuldig had gemaakt een verschillende inbraken en geweldfeiten. A., die in juli 2019 een berisping kreeg opgelegd voor zijn rol bij de dood van Priscilla Sergeant, heeft intussen al acht correctionele veroordelingen opgelopen, waarvan zes voor geweldfeiten.

In maart 2019 had hij het aan de stok gekregen met de bewakingsagent van een warenhuis in Sint-Pieters-Leeuw, en had de man een trap en een kopstoot toegediend.

In de nacht van 28 op 29 mei 2019 had A. dan ingebroken in verschillende garageboxen van een appartementsgebouw in Beersel, en was er aan de haal gegaan met werkmateriaal ter waarde van meer dan 3.000 euro.

Op 10 augustus 2019 moest de politie van de Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) tussenkomen voor een burenruzie aan de woning van A.’s moeder. Daarbij stormde A. op zijn buur af met een bezemsteel en verzette hij zich hevig toen de agenten hem probeerde tegen te houden. Hij haalde uit naar de agenten, en beledigde en bedreigde hen, ook nadat hij geboeid was.

Voor al die feiten legde de rechtbank B. een effectieve gevangenisstraf van 27 maanden op.

Door deze nieuwe veroordeling dreigen een reeks voorwaardelijke straffen die B. eerder opliep, ook effectief te worden en zal hij bovendien niet meer automatisch vrijkomen na een derde van zijn gevangenisstraf, maar zal het de strafuitvoeringsrechtbank zijn die zal moeten beslissen over zijn eventuele voorwaardelijke vrijlating.