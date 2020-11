Club Brugge eert levende legende Raoul Lambert met graffitimuur

Club Brugge heeft zijn legendarische spits Raoul Lambert geëerd met een graffitimuur.

76 jaar is Raoul Lambert, een levende legende bij Club Brugge. Daarom werd een muur volgespoten met graffiti met de beeltenis van de jonge Lambert, die talrijke goals scoorde voor zijn team. “Ik ben blij dat ik er op sta met haar, want als ik nu mijn pet afdoe, staat er bijna niks meer op mijn hoofd”, aldus Lambert. “Dit doet mij enorm veel plezier. Ik heb nog altijd blauw bloed, Club Brugge zit voor altijd in mijn hart. Ik was de nummer negen, en die moest goals maken. Wel, ik ben fier dat ik daar voor gezorgd heb.”





Na de graffitimuur voor King Charles, nu ook een geweldig kunstwerk voor Raoul Lambert, the living legend! ????? pic.twitter.com/eBhAgQfWAr — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 18, 2020

Lambert oogt op zijn 76ste nog steeds fit. “Toen ik voetbalde woog ik 82 kg, nu weeg ik tien kilogram minder. De spiermassa is weg. Maar ik wandel en fiets veel. Als je blijft bewegen, blijf je fit.”