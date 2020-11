Sofie (40) werd vermoord in haar woning, kennis opgepakt door politie: “Heel droevig, maar ik voelde dat het fout zou aflopen met haar”

Scherpenheuvel-Zichem / Testelt -

In de Kapelstraat in Testelt is maandagavond iets voor middernacht het levenloze lichaam van de 40-jarige Sofie Michiels terug gevonden. Uit de autopsie blijkt dat ze met geweld om het leven gebracht is. Een man van 36, een goede kennis van de vrouw, is opgepakt. Hij werd door de onderzoeksrechter woensdag aangehouden wegens moord.