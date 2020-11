De opstelling van de Rode Duivels tegen Denemarken: Nacer Chadli en Leander Dendoncker starten in de basis

In hun laatste interland van het jaar hebben de Rode Duivels in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven (aftrap 20u45) genoeg aan een gelijkspel tegen Denemarken om voor de eerste keer de Final Four van de Nations League te bereiken. Het werd nog wat puzzelen voor bondscoach Roberto Martinez, want Thomas Meunier en Axel Witsel zijn geschorst. Nacer Chadli en Leander Dendoncker zijn hun vervangers, bekijk hier de opstelling: