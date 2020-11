Rechter stelt Trump in het ongelijk over terugsturen onbegeleide migrantenkinderen

Onbegeleide migrantenkinderen die illegaal de Amerikaanse grens oversteken, mogen niet zomaar worden teruggestuurd. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter woensdag beslist. De beslissing betekent een nederlaag voor de regering-Trump, die de migrantenkinderen tijdens de coronacrisis sneller wil terugsturen, zo melden verschillende Amerikaanse media.

Onbegeleide minderjarige migranten die worden opgepakt omdat ze illegaal de grens willen oversteken, moeten de bescherming krijgen die door het Congres voorzien wordt, zo oordeelde de rechter in Washington DC.

Volgens de rechter is het bovendien aannemelijk dat de minderjarigen onherstelbaar leed wordt aangedaan als ze onmiddellijk naar hun thuisland worden gestuurd.

Sinds maart worden in de VS immigranten zonder geldige documenten teruggestuurd, zonder dat ze de kans krijgen met een rechter of een asielmedewerker te praten. Tegen eind september waren zo al meer dan 200.000 mensen teruggestuurd, onder wie zowat 9.000 onbegeleide minderjarigen. Volgens de regering was die maatregel noodzakelijk om coronabesmettingen te voorkomen in de opvangcentra of bij het grenspersoneel.

“Dit wrede en onwettige beleid bracht duizenden kinderen in groot gevaar”, zo zegt Lee Gelernt van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) in een reactie aan CBS News. “Het is niet verrassend dat alle drie de federale rechters die er naar gekeken hebben, hebben beslist dat dit moet worden beëindigd.”