OHL maakt donkerrode jaarrekening bekend: meer dan 14 miljoen euro verlies (maar in Leuven maken ze zich geen zorgen)

OHL heeft zijn financiële cijfers voor het seizoen 2019-2020 bekendgemaakt. De Leuvenaars leden liefst 14,4 miljoen euro verlies. Ook vorig jaar was het verlies al behoorlijk astronomisch aan de Den Dreef met 13,7 miljoen euro.

Bij OHL halen ze twee redenen aan voor het megaverlies: de zware investeringen door de Thaïse eigenaars van King Power en daarnaast de gevolgen van de coronacrisis. “Sinds de overname door King Power in 2017 heeft de club op een duurzame manier aanzienlijk geïnvesteerd in de ploeg, de faciliteiten, infrastructuur, organisatie en jeugdopleiding. De ambitie was om niet alleen te promoveren, maar om ook meteen gewapend te zijn om op een duurzame manier op het hoogste niveau te blijven”, klinkt het aan Den Dreef.

Het verlies is afgedekt door een nieuwe kapitaalsverhoging door King Power, en dus maken ze zich in Leuven weinig zorgen over de rode cijfers. “Het financieel resultaat moet om vele redenen genuanceerd worden, maar het illustreert ook hoe de club en de eigenaars blijven inzetten op duurzame groei en verder stappen vooruit willen zetten, wat de uitdagingen ook zijn”, zegt Peter Willems, CEO van OHL. “Tijdens een van de moeilijkste jaren in de geschiedenis van het voetbal, hebben we nogmaals het voordeel mogen ondervinden van de langetermijn plannen die King Power de voorbije drie seizoenen tentoonspreidde.”