De Tinder van de transfermarkt: waarom steeds meer Belgische clubs inzetten op datascouting

Het dataïsme is aan een opmars bezig in België. Onder invloed van Peter Verbeke wordt bij Anderlecht steeds meer gebruikgemaakt van datascouting, in Oostende zijn de nieuwe Amerikaanse eigenaars zot van cijfertjes en enkele weken geleden lijfde OH Leuven nog twee datascouts van AA Gent in. Allemaal goed en wel, maar hoe werkt dat nieuwe gat in de transfermarkt nu precies?