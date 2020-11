Trump wil gedeeltelijke hertelling in Wisconsin

De Amerikaanse president Donald Trump wil nu ook een deel van de stemmen in de staat Wisconsin laten hertellen. Het campagneteam van de president heeft een bedrag van 3 miljoen dollar overgeschreven voor een gedeeltelijke hertelling, aldus de kiescommissie van de staat.

Trump blijft beweren dat hem de overwinning bij de verkiezingen is gestolen door fraude, in het voordeel van de Democraat Joe Biden. Tot dusver bleven zijn klachten zonder succes.

Volgens het kamp-Trump gaat het om twee districten, waar de meeste onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden. In beide lag Biden ver voor. In Dane County heeft hij 260.185 stemmen tegen 78.800 stemmen voor Trump, in Milwaukee County heeft hij er 317.270, tegen 134.357 voor Trump.

In de staat Wisconsin ligt de Democraat 20.470 stemmen voor op Trump, of 0,62 procent. De staat draagt enkel de kosten voor een hertelling bij een verschil kleiner dan 0,25 procent. Daarom moet het kamp van Trump dat geld overschrijven. Om alle stemmen in de staat te hertellen, zou het campagneteam 7,9 miljoen dollar moeten betalen.

Wisconsin is goed voor 10 stemmen in het kiescollege. Volgens de voorlopige resultaten leidt Biden nationaal met 306 stemmen, tegen 232 stemmen voor Trump in het college. Voor de overwinning zijn minstens 270 stemmen nodig. Het college stemt op 14 december.