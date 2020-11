Moet het proces over de aanslagen van 22 maart naar assisen? Regering geraakt er niet uit

Wordt het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 voor assisen gevoerd, of toch correctioneel? Ook de politiek geraakt er voorlopig niet uit, want zelfs binnen de meerderheid is er verdeeldheid.

Volgens de huidige regels wordt de zaak later dit jaar doorverwezen naar assisen, waardoor een volksjury finaal moet beslissen. Maar N-VA en Open VLD dienden dit voorjaar een voorstel in om de grondwet aan te passen waardoor terreurprocessen correctioneel behandeld zouden worden. Woensdag werd dat besproken in de Kamercommissie Grondwet, maar ook nu kwam het niet tot een compromis. Alle Franstalige partijen, PVDA en de groenen zijn tegen en ook tijdens de regeringsonderhandelingen werd hierover geen compromis gevonden.

De regeringspartijen hielden een stemming van het wetsvoorstel tegen en willen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de commissie uitnodigen voor advies. “Vanwege onenigheid binnen de regering komt het terreurproces dus in het gedrang”, hekelde N-VA-fractieleider Peter De Roover. Bij de meerderheid nuanceren ze dat. “Welke richting het ook wordt, er was sowieso extra wetgevend onderzoek nodig”, klinkt het bij de liberalen. Dat de tijd dringt, wordt ook tegengesproken: aangezien de processen in Frankrijk vertraging hebben opgelopen – en ons land daarop wil wachten – is er tijd genoeg.