Britse politie arresteert 69 Albanezen op vissersboot uit Oostende

De Britse politie heeft 72 opvarenden van een vissersboot gearresteerd voor de Britse oostkust. De bemanningsleden, een Let en twee Oekraïners, werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij illegale immigratie. De overige 69 opvarenden, allen Albanezen, zouden de immigratieregels hebben overtreden. Het Britse agentschap voor de strijd tegen georganiseerde criminaliteit (NCA) heeft een onderzoek geopend naar mensensmokkel.

Het schip van 30 meter was vertrokken vanuit Oostende. De vissersboot is dinsdagavond na een inlichting onderschept voor de kust van Great Yarmouth. Het vaartuig werd naar de haven van Harwich begeleid.

De afgelopen maanden vermenigvuldigden de overtochten, of de pogingen daartoe. De Britse overheid is van plan om de immigratieregels te verstrengen, nu de transitieperiode na de Brexit ten einde loopt. Het merendeel van de overtochten gebeurt op kleine opblaasbootjes, in een gevaarlijke zone.