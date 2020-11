Voor het eerst in achttien maanden voeren Russen ruimtewandeling uit

Foto: via REUTERS

Voor het eerst in achttien maanden hebben Russische kosmonauten het Internationaal Ruimtestation (ISS) verlaten voor een ruimtewandeling. De opdracht van Sergej Ryzjikov en Sergej Koed-Svertstjkov zou vijf en een half uur duren, aldus het Russische ruimteagentschap Roskosmos.

De missie houdt voorbereidingen in voor de installatie van de onderzoeksmodule Nauka (Russisch voor wetenschap), die volgend jaar zal aankomen vanuit de Russische lanceerbasis Bajkonoer. De module zal technologie bevatten die kosmonauten toelaat enkele taken uit te voeren vanuit het ISS, zonder dus naar buiten te moeten gaan. In totaal zijn tien ruimtewandelingen gepland voor de installatie van de module.