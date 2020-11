Alexander De Croo over kerst in coronatijden: “We zullen nog gevaarlijk zijn voor elkaar”

De vraag de we ons allemaal stellen: zullen we kerst kunnen vieren? Premier Alexander De Croo (Open VLD) beantwoordde die vraag woensdagavond bij Danira in Vandaag. “Het zal niet zijn zoals vroeger. Absoluut niet.”

“Tegen kerst zal het coronavirus er nog zijn. Tegen kerst gaan mensen niet gevaccineerd zijn”, zei De Croo. “Het zal een periode zijn waarin we nog gevaarlijk zijn ten op zichtte van elkaar. Dat moeten we durven toegeven. De kerstperiode is een periode van samenzijn en van goede herinneringen delen. Dat gaan we toch niet doen op het moment dat we nog gevaarlijk zijn voor elkaar? Dus kerst zal absoluut niet zijn zoals vroeger. Absoluut niet.”

Hoe zal De Croo kerst zelf vieren? “Met mijn echtgenote en mijn twee kinderen. Dat zal het zijn. Dat lijkt me de logica zelf. Maar dat maakt het wel moeilijk voor mensen die alleen zijn. Het zorgt voor veel moeilijke situaties.”

“Het laatste wat we willen is wat men later een ‘kerstmisgolf’ zal noemen”, ging De Croo verder. “Als we rond kerstmis onvoorzichtig zijn, dan krijg je drie tot vier weken daarna het resultaat. Dat willen we niet. Kerst is een feest van geborgenheid en relaties. Dat gaan we toch niet kapotmaken door elkaar in gevaar te brengen?”