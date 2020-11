Geen derby tussen België en Nederland in Final Four: Italië gaat met laatste kwalificatie aan de haal

Geen derby der lage landen in de Final Four van de Nations League. Nederland won wel in Polen, maar het was Italië dat zich voor de eindfase wist te kwalificeren. De Squadra strijdt daarin tegen Frankrijk, Spanje en dus ook de Rode Duivels.

Bij Oranje maakten ze zich vooraf al niet te veel illusies. Ze moesten niet alleen winnen in Polen, Italië moest ook punten laten in Bosnië. Al na vijf minuten leek de situatie uitzichtloos, na een vlijmscherpe Poolse counter. Klaassen, voor het eerst sinds 2017 weer international en nochtans goed bezig bij Ajax, werd er op de rechterflank volledig afgelopen door Kamil Jozwiak, die uiteindelijk ook via de binnenkant van de paal raak trof. Na vijf minuten stond het al 1-0. En niet veel later raakte Placheta de búitenkant van de paal. Bijna was het over en uit.

Niet dat de ploeg van Frank de Boer dramatisch stond te spelen. Ze creëerde voor rust ook de nodige kansen. Maar Malen kopte naast en Depay en De Jong vonden Fabianski op hun weg. Balen voor de Nederlanders. Niet alleen voor spelers en staf, maar ook voor de fans, die met één oog de tussenstand van Bosnië-Italië in de gaten hielden. En in die wedstrijd bracht Andrea Belotti de Squadra halverwege de eerste helft op voorsprong. Berardi en Insigne kwmen voor rust ook nog dicht bij de 0-2.

De Boer won wel opnieuw, maar mag niet naar de Final Four. Foto: APbera

Na rust was het alweer Depay die zich gefrustreerd naar de haren greep, na een nieuwe knappe save van Fabianski. Maar ach, wat maakte het allemaal nog uit. Niet veel later kwam Italië 0-2 voor en deed het de boeken toe. Het slimme passje van Locatelli werd door Domenico Berardi in één tijd in doel verwerkt. Een heerlijk doelpunt van het boegbeeld van Sassuolo, die ook vorige week al scoorde. Een kwartier voor tijd scoorde Memphis Depay dan tóch nog, vanaf de stip, Georginio Wijnaldum maakte er in de slotfase op assist van Berghuis zelfs nog 1-2 van en bezorgde De Boer zijn tweede zege op rij. Maar Oranje werd er dus niet voor beloond met een ticket voor de Final Four. Dat is voor Italië.