Thibaut Courtois blundert, maar gelukkig zonder gevolgen: “Eden zal zeker lachen met hem”

De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League na een 4-2-zege tegen Denemarken. De kwalificatie kwam nooit in gevaar, maar de Denen kregen wel een doelpunt cadeau van Thibaut Courtois.

Het gebeurde in minuut 87. De Belgen leidden met 3-1 toen Nacer Chadli, die de geschorste Thomas Meunier in de basis verving, een bal terugspeelde naar Thibaut Courtois. Die liet het leer echter onder zijn voet glippen en de bal rolde over de doellijn. Een kolderdoelpunt, gelukkig zonder gevolgen.

Thorgan Hazard: “Eden zal zeker lachen met Courtois”

Thibaut zei me al dat Eden hem hier zeker mee zal uitlachen”, wist Thorgan Hazard. “Het is een ongelukkige tegengoal. Dat kan gebeuren. Al een geluk dat we winnen. Als we daardoor hadden verloren, zou hij de schuld krijgen.”