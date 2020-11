REACTIES. Romelu Lukaku met brede smile, Kevin De Bruyne vond het “kwestie van lef hebben”

Romelu Lukaku scoorde alweer twee keer tegen Denemarken (4-2) en werd zo topschutter in de poule. Hij genoot zichtbaar na afloop.

“Ja, kijk, ik heb die drang om de Nations League te winnen”, zei Lukaku met een brede smile. En dus was hij met zijn goals meer dan tevreden. “Bij die eerste kwam de bal via Youri en Kevin bij mij en kon ik met een gelukje scoren. Maar ik had al snel door dat de verdediger de bal niet meer kon wegwerken. En dat de goal sowieso op mijn naam zou komen te staan, want ik schoot sowieso op het kader. (grijnst) Wat er voor mij nu op het programma staat? Ik vlieg vanavond nog terug naar Milaan, want morgen moet ik om 12.30 uur op de club zijn voor de coronatest en recuperatie. Zondag spelen we tegen Torino en daarna maken we ons op voor de match tegen Real Madrid.”

Kevin De Bruyne: “We moesten meer lef tonen.”

Dat het lange tijd wat stroef liep? Kevin De Bruyne ging wel akkoord, maar wilde ook benadrukken: “Die landen zitten in pot één voor een reden, hè. Denemarken kan gewoon heel goed voetballen. Zelf voetbalden we voor rust een beetje te weinig. We moeten meer opties aanbieden en van achteruit proberen te voetballen, zoals we in de tweede helft deden. Toen kwamen we erdoor. Het was geen kwestie van bijsturen aan de rust, dat is kwestie van lef hebben om de bal te spelen. Daar zit dan een stukje risico bij, maar dat is niet erg. Zo kregen we toch meer rust in het spel en begonnen we beter te combineren, waardoor het eenvoudiger werd. Jammer wel van de knullige tegengoals, zoals vaker in onze campagne, maar we hebben toch verdiend gewonnen.”

Tielemans: “Schmeichel was niet blij”

Opnieuw scoorde Youri Tielemans. En opnieuw met een afstandsschot. “Ditmaal was het met links”, reageerde hij. “Kasper Schmeichel (Deense doelman van zijn club Leicester City, nvdr) was niet zo blij, maar ik moet wel mijn job doen voor de Rode Duivels. Ik ben blij dat ik opnieuw hebben kunnen bijdragen aan de zege. De eerste helft was wel niet goed. We speelden te paniekerig. We wilden zo hard de kwalificatie dat er angst in onze voeten sloop. Maar de bondscoach heeft ons aan de rust opnieuw doen focussen en dan ging het prima. We hebben goed gecontroleerd in de tweede helft en hebben het kunnen afmaken.”