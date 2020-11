Roberto Martinez al aan het likkebaarden als hij aan Final Four denkt: “Beter wordt het niet qua tegenstand”

Roberto Martinez won 39 van zijn eerste vijftig interlands als Belgisch bondscoach. Op naar een nieuwe topreeks, want ook zijn 51ste sloot hij weer af met een zege.

De eerste helft kon natuurlijk beter, dat had ook Martinez gezien. “Na onze voorsprong voelde het alsof we iets verliezen hadden – ons plaatje in de Final Four”, aldus de Spanjaard voor de camera’s van VTM. “Daardoor werden we wat terughoudender en was er niet genoeg rust in de ploeg. Tegen een sterk Denemarken weet je dat het dan lastig kan worden, het kan je echt wel pijn doen. Maar na rust hebben we sterk gereageerd. Die late tegengoal was natuurlijk een vergissing – kan gebeuren, als je van achteruit probeert te voetballen. Maar voor de rest hebben we genoten als we aan de bal waren.”

En genieten, dat willen de Duivels ook doen als ze in oktober 2021 hun halve finale afwerken en hopelijk ook de finale. De andere landen in die eindfase? Frankrijk, Spanje en Italië. “Beter wordt het niet, qua tegenstanders. Dit toont nogmaals aan dat de Nations League aan belang aan het winnen is. Langzaamaan wordt dit een echt toptoernooi. Maar eerst is er natuurlijk nog een EK, laat ons dat niet vergeten.” (glimlacht)