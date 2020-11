Storm Iota eist minstens 20 levens in Midden- en Zuid-Amerika

De storm Iota heeft nu al aan minstens twintig mensen het leven gekost in Midden- en Zuid-Amerika.

In Nicaragua kondigden de autoriteiten in een nieuwe balans aan dat er voorlopig zestien doden vielen. Tienduizenden mensen zijn afgesloten van de rest van de wereld, zonder drinkbaar water of elektriciteit.

Ook kwamen twee mensen om in Colombia en telkens één in El Salvador en in Panama, zo blijkt uit officiële cijfers.

Daarnaast zou ook één dode zijn gevallen in Honduras, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Er zijn eveneens berichten over een huis van een gezin van vijf personen dat bij een aardverschuiving werd bedolven in Ocotepeque, in het westen van Honduras.

Rukwinden tot 250 km/u

Iota kwam aan land in Nicaragua als een orkaan van categorie 4, met rukwinden tot 250 kilometer per uur. Het natuurgeweld veroorzaakte veel schade in Nicaragua, waar woningen en bruggen zijn verwoest, bomen zijn ontworteld en elektriciteitspalen zijn omgewaaid. De telecommunicatie is verstoord, vooral rond de stad Puerto Cabezas. Meer dan 60.000 mensen zijn geëvacueerd.

In het noorden van Honduras maakte Iota de schade van orkaan Eta twee weken eerder alleen maar erger.

Op het Colombiaanse eiland Providencia is bijna de volledige infrastructuur vernield en verloren duizenden gezinnen hun woning.

Iota zwakte af van orkaan tot een tropische storm. Intussen lijkt de storm te verdwijnen boven El Salvador, maar hij zal wel nog regenval veroorzaken in Honduras, Guatemala, Belize, Nicaragua en El Salvador op donderdag, aldus het Amerikaanse orkaancentrum.