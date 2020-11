In kleren, speelgoed, make-up en plastic potjes, maar “bijna helft Belgen weet niet wat hormoonverstoorders zijn”

Bijna de helft van de Belgische bevolking weet niet wat hormoonverstoorders zijn. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.000 mensen door de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Hormoonverstoorders kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, luidt het.

Bijna 60 procent van de bevraagden zegt zich er niet bewust van te zijn dat hormoonverstoorders gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken of een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van baby’s, kinderen en adolescenten. Een derde is wel op de hoogte van de aanwezigheid van schadelijke stoffen in pesticiden, maar dat plastic verpakkingsmaterialen, verzorgingsproducten en speelgoed hormoonverstoorders kunnen bevatten, is minder geweten.

De resultaten van de enquête bevestigen dat veel mensen dagelijkse gewoontes hebben die de blootstelling aan hormoonverstoorders zouden kunnen verhogen, zeggen de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Zo warmt bijvoorbeeld 61 procent van de ondervraagden zijn of haar eten wel eens op in een plastic potje, gaat 64 procent bij aankoop van cosmetica niet na welke stoffen er in aanwezig zijn, en denkt 50 procent er niet aan om nieuwe kleren eerst te wassen, voor ze aan te doen.”

Informeren

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor meer informatie en sensibilisering. “Als ziekenfonds moeten we onze leden hierover informeren”, zegt directeur-generaal Xavier Brenez. “Het is een complexe materie en dat betekent dat het belangrijk is dat de boodschappen op een duidelijke en verstaanbare manier worden geformuleerd. Ook zorgverleners spelen hier een belangrijke rol in. Drie op de vier bevraagden verwachten dat dokters, apothekers of gynaecologen hen informeren over hormoonverstoorders.”