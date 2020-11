Lionel Messi is het beu om de boeman te zijn bij Barcelona: “Ze moeten mij altijd hebben”

Soms gaat het erover, de kritiek. Zo ook volgens Lionel Messi. Dat liet de Argentijn woensdag op het vliegveld in Barcelona weten nadat hij terugkeerde uit Argentinië.

Messi speelde twee WK-kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg. Tegen Paraguay (1-1-gelijkspel) en Peru (0-2-zege). Intussen had de manager van ploegmakker Antoine Griezmann in de Franse pers nogal zwaar uitgehaald naar Messi.

“Je bent voor of tegen hem”, liet Eric Olhats optekenen. “Messi is koning en keizer tegelijk bij de club. Hij heeft alles onder controle. Messi heeft de komst van Antoine nooit zien zitten. Zijn houding ten opzichte van hem is betreurenswaardig.”

Bij aankomst in Catalonië werd Messi opgevangen door een tiental fans en een bende journalisten. Uiteraard kwamen de uitspraken van Olhats aan bod. “Ze moeten altijd mij hebben bij Barcelona. Dat ben ik intussen wel beu”, antwoordde die nogal getergd.

???? Leo Messi, a su llegada a Barcelona, preguntado por las declaraciones del tío de Antoine Griezmann



??? "Estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club"pic.twitter.com/tiaVi81D4D — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2020

Messi zou volgens Goal.com na zijn vlucht van vijftien uur ook meteen een ontmoeting hebben gehad met een belastingambtenaar, die bepaalde documenten vroeg. “Ridicuul”, aldus de Argentijn.