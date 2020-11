“Geen toeval”, zegt wereldpers over prestatie Rode Duivels, lof voor ‘Super Lukaku’: “Het lijkt al snel oneerlijk als je hem in je team hebt”

Een evidentie, dat vinden de voornaamste Europese media van de kwalificatie van de Rode Duivels voor de Final Four. Vooral Romelu Lukaku krijgt lof.

In Europa keken ze met grote ogen naar de alweer onhoudbare Romelu Lukaku voorin bij de Belgen, die zowat al zijn duels won, ballen bijhield en opnieuw twee keer scoorde. “Super Lukaku”, kopt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Lukaku is dat soort speler waarbij het snel oneerlijk wordt als je hem in je team hebt bij het spelers kiezen op de speelplaats”, omschrijft het Deense Ekstrabladet de dominantie van ‘Big Rom’.

Ekstrabladet: “Rode Duivels lieten flitsen van wereldklasse zien”

“Soms domineerde een goed spelend Denemarken het team dat eerste staat in de wereld, maar toch kon je de overwinning van de Rode Duivels niet onterecht noemen”, analyseerde het Deense dagblad de partij. “De troepen van Kasper Hjulmand zullen toch eens gevloekt hebben, zeker omdat ze bij de 2-1 stonden te slapen bij die snelle vrije trap. Maar de thuisploeg was individueel een klasse beter dan Denemarken en liet bij vlagen flitsen van wereldklasse zien. Dat bleek genoeg om het verschil te maken.”

AS: “Winnen is evidentie geworden voor deze Belgen”

“Het is geen toeval dat België, eerste op de wereldranking en derde op het laatste WK, zich plaatste voor de Final Four”, weet de Spaanse sportkrant AS. “De Belgen, die genoeg hadden aan een gelijkspel, begonnen niet te rekenen maar scoorden meteen. De gelijkmaker bracht hen uit evenwicht - Courtois moest hen rechthouden - maar na de pauze zetten ze orde op zaken. Toen De Bruyne na een flater van Courtois de 4-2 erin schoot, mochten ze alweer vieren. Dat is zowat een evidentie geworden sinds 2016, toen Roberto Martinez het roer overnam bij de Rode Duivels.”

NOS: “Belgen waren bang dat het nog misging”

De Nederlandse openbare omroep NOS vond een opvallende statistiek in de vroege 1-0 van de Rode Duivels tegen Denemarken. “Het was de zevende Nations League-wedstrijd op rij waarin de Belgen al binnen een kwartier op voorsprong kwamen”, klinkt het.

Maar ze zagen ook hoe de Denen daarna gelijkmaakten. “België vreesde dat het net als twee jaar geleden nog misging. De ploeg mocht toen met één doelpunt verschil verliezen van Zwitserland, kwam met 2-0 voor, maar ging met 5-2 onderuit. Het bleef de Rode Duivels ditmaal bespaard.” L’Equipe analyseert de partij met één raak zinnetje in zijn verslag: “De Denen hadden de verdienste de Belgen aan het twijfelen te brengen.”