Techniekers Vaillant in Drogenbos leggen het werk neer: “Zelfs geen tijd om te lunchen”

Drogenbos - Bij Vaillant Group Belgium in Drogenbos hebben de techniekers en een deel van de bedienden donderdag spontaan het werk neergelegd.

Het bedrijf staat in voor de installatie en het onderhoud van verwarmingsketels van onder meer het merk Vaillant, maar volgens vakbondsman Kevin Lefever van ACLVB overstelpt de directie het personeel met werk. “Als het kouder wordt is het altijd drukker in onze sector, maar nu gaat het te ver. De directie pompt er altijd maar klanten bij, waardoor onze mensen oververmoeid zijn en zelfs geen tijd hebben om te lunchen”, klinkt het.

Volgens de vakbondsman werd dit ook al aangekaart bij de directie, maar werden de opmerkingen weggelachen. “Met deze actie willen we vooral een signaal geven, en hopen we dat er naar het personeel zal worden geluisterd.” De actie van donderdag zou nog de hele dag duren. “Maar als er niets verandert, zijn nieuwe acties niet uitgesloten”, waarschuwt Lefever.

Klanten die vandaag een technieker voor hun verwarmingsketel over de vloer verwachten, moeten er dus rekening mee houden dat die niet komt opdagen. “Al houden we werkwilligen niet tegen”, zegt Lefever. Bij Vaillant Group Belgium werken 300 à 400 mensen.