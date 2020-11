Tripje naar strand loopt fataal af: koppel levend begraven onder ingestorte klif, baby gevonden in armen van moeder

Een koppel is dinsdag op schokkende wijze om het leven gekomen in de Braziliaanse staat Rio Grande. Ze werden plotseling bedolven onder het puin van een klif die instortte. Hun baby werd levend gevonden in de armen van zijn moeder gevonden, maar overleed later aan zijn verwondingen.

Het koppel bevond zich op een strand in de Braziliaanse staat Rio Grande, toen het noodlot toesloeg: een deel van een klif stortte in en bedolf de slachtoffers levend onder het zand en rotsgrond. Dertigers Hugo en Stella Souza kwamen om, hun zeven maanden oude baby Sol werd later teruggevonden in de armen van zijn moeder. De vrouw probeerde tijdens de instorting vermoedelijk nog om haar kind te beschermen tegen de vallende rotsstenen. Een arts probeerde de baby nog te redden, maar de hulp kwam te laat.