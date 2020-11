Amerikaan die kwam getuigen op proces over verijdelde aanslag op Thalys is opgenomen in ziekenhuis

Een Amerikaanse ex-militair die zich op de schutter gooide bij de verijdelde terreuraanval op een Thalys-trein in 2015, is woensdagavond in het ziekenhuis opgenomen bij zijn aankomst in Parijs. Dat bevestigt zijn advocaat.

Spencer Stone zou donderdag normaal getuigen op het proces dat maandag begon en waarbij onder meer de Marokkaan Ayoub el-Khazzani terechtstaat. De 28-jarige voormalige militair voelde zich onwel en lag donderdagmorgen nog altijd in het ziekenhuis. Meer informatie kon de advocaat niet geven.

Spencer Stone en twee Amerikaanse vrienden met wie hij in augustus 2015 op de Thalys-trein zat, slaagden er met de hulp van andere passagiers in om el-Khazzani te overmeesteren. De toen 26-jarige Marokkaan was op de trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders.

De drie Amerikanen werden als helden gevierd omdat ze bloedbad aan boord van de trein hadden vermeden, enkele maanden voor de aanslagen van 13 november in Parijs, en speelden zichzelf in de film die Clint Eastwood maakte over de verijdelde aanslag, ‘The 15:17 to Paris’.

De twee andere Amerikanen worden vrijdagmorgen gehoord op het proces voor een speciaal assisenhof in Parijs.