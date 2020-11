Horecabaas zet gegijzelde oplichter pistool tegen het hoofd na verkoop Porsche

Het Openbaar Ministerie heeft opvallende lichte straffen gevorderd tegen een Antwerpse horecabaas en zijn entourage, omdat ze een jonge oplichter zouden hebben gegijzeld, geslagen, bedreigd en afgeperst. De twintiger had de horecabaas een Porsche cabrio verkocht, die eigendom was van een verhuurder.

De hoofdrolspeler in het onverkwikkelijke verhaal is Mathias A., ooit nog uitbater van visrestaurant Plateau Royal en danscafé The View in het Noorderterras. A. had in 2019 een bedrag van 25.000 euro ...