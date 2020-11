Minstens vijf doden bij instorting illegale mijn in Ecuador

Bij de instorting van een illegale mijn in Ecuador zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Eén van de slachtoffers is minderjarig, zo heeft de civiele bescherming van het Zuid-Amerikaanse land laten weten. Drie mensen werden levend van onder het puin gehaald, twee van hen hebben lichte verwondingen.

Werkzaamheden in de illegale mijn in de provincie Esmeraldas, vlakbij de grens met Colombia, veroorzaakten een aardverschuiving. Volgens de autoriteiten raakten acht mensen bedolven. Eerder werd in de media gewag gemaakt van zestig mensen die geblokkeerd geraakten. De zoektocht naar vermisten wordt voortgezet, om eventuele andere dodelijke slachtoffers uit te sluiten.