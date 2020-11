Koen Wauters klapt uit de biecht: “Ik heb gestemd op een integere, eerder verlegen man”

Aan een Belg vragen voor wie hij gestemd heeft, dat is als vragen hoe oud hij is of hoeveel hij weegt: dat doe je niet. Maar Koen Wauters klapte in ‘Vandaag’ wel uit de biecht: de VTM-presentator vertelde in het VRT-programma ‘Vandaag’ dat hij bij de verkiezingen in oktober 2019 heeft gestemd voor Alexander De Croo.

Koen Wauters was woensdagavond samen met De Croo te gast in de talkshow van Danira Boukhriss Terkessidis. Nadat de premier de lofzang had geheven op Clouseau (“De Vlaamse Coldplay”), had ook Wauters op zijn beurt complimenten voor De Croo: “Ik heb twee keer een stemtest gedaan, en ik kwam twee keer uit op Alexander De Croo. Natuurlijk heb ik op hem gestemd”, klonk het. “Normaal zeg je dat niet, maar ik stem niet zozeer voor partijen. Ik ben heel blij dat hij onze premier is. Je voelt dat ook als je ermee aan tafel zit: het is niet iemand die kickt op de macht die het ambt met zich mee brengt. Neen, het is een integere, eerder verlegen man die zijn dossiers wel heel goed kent. Ik wens hem en ook ons een heel geslaagd premierschap toe.”