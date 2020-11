Ook in tijden van corona fleurt metershoge kerstboom Grote Markt op: “Vleugje magie is nu zeer belangrijk”

Brussel - De Grote Markt van Brussel heeft donderdagochtend de kerstboom mogen verwelkomen. De 18 meter hoge Nordmann uit de Hoge Venen werd met twee kranen geplaatst en blijft tot 6 januari op de Grote Markt.

De boom, een geschenk van hoteleigenaars Didier en Brigitte Condat aan de stad Brussel, werd woensdag gekapt aan Hôtel de la Chaumière du Lac in Robertville in de Hoge Venen. Donderdagochtend kwam de boom met uitzonderlijk transport aan in Brussel en werd dan vanaf 6 uur 's morgens opgesteld op de Grote Markt.

“Op dit moment is het belangrijker dan ooit om de mensen in Brussel wat troost en een vleugje magie te bieden”, vertelt Delphine Houba (PS), Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. “Ons stadsbestuur staat een duurzaam beleid voor. Daarom zal het bedrijf dat de volwassen boom kapt tien jonge bomen aanplanten. Ook de recyclagemogelijkheden worden momenteel bestudeerd om de naaldboom een derde leven te kunnen geven.”

Er kwamen kranen aan te pas om het gevaarte omhoog te hijsen. Foto: amg

Zondag zal de kerstboom vanaf 10 uur 's ochtends versierd worden in het thema ‘vernieuwing’. Acht specialisten zullen met de hulp van drie hoogtewerkers de Nordmann versieren met 195 bloemen in herfstkleuren, 50 glinsterende gouden bollen gemaakt van plantaardige vezels, en een kilometer ledslingers. Dat zal ongeveer acht uur duren. "Dit jaar heeft de dennenboom een heel bijzondere betekenis. Hij brengt licht in een bijzondere context, hij heeft een symbolisch parfum van verbondenheid, frisheid en vernieuwing. Zo beklemtoont hij de wens van de Stad om alle Brusselaars te bedanken voor de inspanningen die ze gedurende vele maanden hebben geleverd”, vertelt burgemeester Philippe Close (PS).

De boom is tussen de 35 en de 40 jaar oud en zal tot 6 januari op de Grote Markt prijken.