Alweer ravage voor ‘brokkelviaduct’ van Gentbrugge: vier vrachtwagens op elkaar ingereden

Gent -

De E17 in Destelbergen is donderdag nog maar eens afgesloten na een zwaar ongeval. Vier vrachtwagens botsten, een van de slachtoffers is in levensgevaar. De vernieuwing van het versleten viaduct van Gentbrugge eist een heel hoge tol: er gebeurden al bijna tweehonderd ongevallen op de autosnelwegen rondom de werf.