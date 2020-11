Ongeval met vier vrachtwagens op E17 in Destelbergen: twee chauffeurs gekneld, lang hinder verwacht

Destelbergen - Bij het ongeval op de E17 in de richting van Gent in het Oost-Vlaamse Destelbergen zijn uiteindelijk vier vrachtwagens betrokken, waarvan twee chauffeurs gekneld zitten. Dat meldt de brandweerzone Centrum. De plaats van het ongeval is volledig afgesloten en het verkeer moet via de parallelweg.

Het ongeval in Destelbergen gebeurde rond 9.15 uur in de richting van Gent. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar er raakten vier vrachtwagens betrokken bij een aanrijding. De brandweer bevrijdt momenteel twee vrachtwagenchauffeurs die gekneld zitten. De ernst van hun verwondingen is nog niet bekend.

De E17 is volledig afgesloten in Destelbergen. Het verkeer moet via de parallelweg maar er staat een file vanaf Beervelde. De hinder zal lang aanslepen, verwachten de hulpdiensten. Er is veel brandstof op de snelweg terechtgekomen, waardoor het wegdek waarschijnlijk schoongemaakt moet worden. Het verkeer op lange afstand kan van Hasselt naar Gent omrijden via Brussel en van Antwerpen naar de kust via de E34/A11 Brugge.