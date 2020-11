Twee huizen onbewoonbaar na hevige brand in Kortenberg, bewoners konden woning maar net op tijd verlaten

Kortenberg - De brandweer is donderdagochtend massaal uitgerukt naar de Brusselsesteenweg in Kortenberg, voor een hevige brand. Twee woningen zijn onbewoonbaar. De bewoners konden net op tijd de woning verlaten.

Het vuur ontstond iets voor 8 uur in het allereerste huis op grondgebied Kortenberg. De vijf bewoners – waaronder twee kinderen – konden de woning net op tijd verlaten. Niet veel later sloeg het vuur via de dakgoot over naar de aanpalende woning. Twee uur na de aankomst van de brandweer zijn er nog steeds grote vlammen zichtbaar. Beide woningen zijn onbewoonbaar.