“Blokje Blokker”: Blokker laat klanten mede-eigenaar worden

Blokker wil zijn klanten mede-eigenaar laten worden van de onderneming met de uitgifte van certificaten aan trouwe winkelbezoekers. Het Nederlandse bedrijf bevestigde eerdere berichtgeving hierover door de Nederlandse krant Financieele Dagblad.

Klanten kunnen er bij aankoop van producten in de winkel voor kiezen om een fractie van het aandelenkapitaal in bezit te krijgen, een “Blokje Blokker”. Daarvoor maakt Blokker gebruik van een getrouwheidsprogramma. Via dat programma ontvangen klanten bij elke 5 euro die ze online of in de winkel uitgeven, een spaarpunt. Bij twintig spaarpunten kunnen ze een Blokje Blokker, een certificaat van een aandeel, krijgen.

Indien Blokker winst maakt en dividend uitkeert, hebben Blokjes-houders ook recht op dividend. Ze krijgen evenwel geen stem in het beleid van de onderneming. Het is nog niet bekend hoeveel van het aandelenkapitaal van Blokker uiteindelijk beschikbaar komt voor de Blokjes Blokker. Het klanten mede-eigenaar laten zijn van een winkelketen wint met name in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit.

Blokker is niet meer aanwezig in België. De Belgische activiteiten werden overgenomen door de omstreden Nederlandse zakenman Dirk Bron, die de winkels ombouwde tot de discounter Mega World. Intussen werden twee voorlopige bewindvoerders aangesteld bij de keten, nadat de ondernemingsrechtbank een verzoek tot een gerechtelijk reorganisatieplan onontvankelijk had verklaard.