“Hallo dictator”, grapte Juncker. Vijf jaar later ligt Viktor Orban weer op ramkoers met Europa

En weer is het Viktor Orban (57) die de Europese Unie dwarszit. Samen met zijn Poolse bondgenoten doet de Hongaarse premier er alles aan om Brussel ver weg te houden van zijn interne politiek. Tegenstand heeft hij in eigen land al lang niet meer, dankzij een stevige scheut opportunisme en een hoop rijke vriendjes. En dat voor een voormalige liberaal, die zijn campagnes opvrolijkte met het nummer ‘Listen to your heart’ van Roxette.