Zoon van Amerikaanse muzikant Bobby Brown dood aangetroffen

De zoon van de Amerikaanse muzikant en zanger Bobby Brown is dood aangetroffen in zijn huis in Los Angeles. Dat hebben verscheidene Amerikaanse media bericht onder aanhaling van de politie. Informatie over de doodsoorzaak is er voorlopig niet. De politie gaat niet uit van een misdaad.

De 28-jarige Bobby Brown Jr. is de zoon van de 51-jarige zanger uit zijn relatie met Kim Ward. In 2015 stierf al zijn dochter Bobbi Kristina, uit zijn relatie met muzieklegende Whitney Houston.

Zijn huwelijk met Houston baadde in een schandaalsfeer en eindigde na 15 jaar in een scheiding. De zangeres overleed begin 2012 op 48-jarige leeftijd. Ze werd met cocaïne in het bloed dood aangetroffen in een bad in een hotelkamer in Beverly Hills.