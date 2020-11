Frankrijk houdt rekening met “kleine stroomonderbrekingen” deze winter

In Frankrijk kunnen er deze winter, bij erg koude temperaturen, mogelijk kleine stroomonderbrekingen zijn. Een heuse black-out wordt niet verwacht. Dat verklaarde de Franse minister van Ecologische Transitie Barbara Pompili donderdag. Door de coronapandemie verliep het onderhoud van de kerncentrales bij onze zuiderburen vertraging op, luidt de verklaring.

“Als er zware koudegolven worden voorspeld, zal er regulering nodig zijn. Dan zullen we met de industriële afnemers samenwerken zodat zij eventueel hun productie op bepaalde momenten stilleggen”, verklaarde de minister op BFMTV. In het ergste geval zouden er zelfs kleine stroomonderbrekingen kunnen zijn, maar voor een black-out moet volgens haar niet worden gevreesd.

Frankrijk is voor 70 procent van zijn elektriciteitsbevoorrading afhankelijk van kernenergie. Bovendien worden heel wat huizen bij onze zuiderburen verwarmd met elektriciteit, wat op piekmomenten - als het erg koud is - dus extra stroom vergt. Maar door de coronapandemie liep het onderhoud van de Franse kerncentrales dit voorjaar niet zoals gepland. “Normaal legt men die centrales in de lente stil, om brandstof toe te voegen of om een onderhoud te organiseren. Maar al deze zaken konden tijdens de lockdown niet worden gedaan”, legt Pompili uit.

Volgens haar werd er intussen samengewerkt met uitbater EDF om een aantal geplande werkzaamheden te verschuiven en zo aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden. “Maar als er vandaag minder stroom beschikbaar is, gaat het om het equivalent van twee kerncentrales.”

Donderdag komt ook netbeheerder RTE met de vooruitzichten voor deze winter. Die waarschuwde eerder al voor “waakzaamheid”.