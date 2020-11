Katoen Natie neemt Boerentoren over: “Een toren waar iedereen fier kan op zijn”

Antwerpen - KBC verkoopt de Boerentoren in Antwerpen. Het iconische gebouw zal worden omgebouwd tot een “cultuurtoren” met ook plaats voor handel, kantoren en woningen. Dat hebben KBC en de andere betrokken partijen donderdag aangekondigd. De Boerentoren stond al een jaar te koop.

Na dialoog met de stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester, en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, heeft KBC beslist om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep. De herontwikkeling wordt geleid door vastgoedontwikkelaar ION.

Voorafgaand aan de herontwikkeling zal een consortium van firma’s een verregaande sanering van de toren uitvoeren. Deze afbraak-, asbestsanerings- en stabiliteitswerken zouden in het voorjaar van volgend jaar moeten starten en zullen 36 maanden in beslag nemen. Na afloop zal het gebouw getransformeerd worden in een “cultuurtoren, aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning”, zo luidt het.

CEO van Katoen Natie, Fernand Huts, wil een zo groot mogelijk deel van de nieuwe cultuurtoren voor het publiek openstellen. “Zodat ze een bezoek kunnen brengen aan tal van tentoonstellingsruimtes met tijdelijke en langdurige expo’s, aan de kunstdepots, aan het restauratieatelier, aan de film- en panoramazalen, aan de beeldentuin, de diverse horecagelegenheden, het auditorium en de congresruimtes, de boekhandel en andere shops, de markten en de binnenpleinen. Dankzij zijn toegankelijkheid en nieuwe functies wordt hij voortaan een echt en wezenlijk onderdeel van de stedelijke samenleving en een toren waar iedereen fier kan op zijn.”

Al sinds 1930 in handen van KBC

De Boerentoren is sinds de bouw in 1930 in handen van KBC. Bij de opening in 1931 was het het hoogste torengebouw van Europa. Het logo van de bank-verzekeraar zal het gebouw blijven sieren en er blijft ook een KBC-bankkantoor op het gelijkvloers gevestigd.

In de transformatieplannen wordt het smalle gedeelte van de toren, van de 11de tot de 23ste verdieping, voorbehouden voor appartementen. Op de bovenste drie verdiepingen komen een observatorium en panoramazaal die toegankelijk worden voor het publiek.