Britse analisten geven geen cent voor Rode Duivels op het EK: “Geen idee waarom ze nummer één van de wereld zijn”

De Rode Duivels plaatsten zich onder andere ten kost van Engeland voor de Final Four van de Nations League. Maar een hoge pet hebben de Britse analisten van ESPN niet op van de Belgen.

De Rode Duivels wonnen woensdag met 4-2 van Denemarken en pakten zo de winst in hun groep. Engeland zegevierde nog tegen IJsland (4-0), maar moet tevreden zijn met een derde plek. De Engelsen wonnen thuis van de nummer één van de wereld (2-1), maar verloren de wedstrijd in Leuven tegen bijzonder efficiënte Duivels (2-0).

Op het WK wonnen de Belgen ook al twee keer van de Three Lions, die de bronzen plak naar de Rode Duivels zagen gaan. Maar de quasi onverslaanbare ‘Gouden Generatie’ Rode Duivels een favoriet op het komende EK? Daar geven de Britse analisten van ESPN geen cent voor.

“Ik weet dat ze de nummer één van de wereld zijn als je de FIFA gelooft”, steekt de ervaren Ian Darke van wal. “Maar ik denk dat de beste kans voor dit team met deze generatie om een prijs te winnen, op het WK van 2018 was. Maar toen werden ze geklopt in de halve finales en op het EK in 2016 maakten ze er een boeltje van. Ze hebben nog altijd goede spelers met de scorende Lukaku, De Bruyne en Mertens, maar hun defensie is nog altijd gebouwd rond Alderweireld en Vertonghen. En hun beste jaren liggen al even achter hen. Ook tegen Denemarken zag je veel ruimte want het stond dan wel 3-1 bij de rust (het stond 1-1, red.), de Denen zaten goede in de partij. Dus als je me in een hoekje duwt, nee dan ben ik geen fan van België richting het EK.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Extra druk

Craig Burley, ex-Chelsea, ging akkoord. “Ze hebben nog steeds een kans”, aldus de Schot. “Maar ze spelen niet het dominante voetbal met veel balbezit waar Roberto Martinez bekend om staat. We zagen hoe ze weggedrukt werden tegen Engeland en nu ook tegen Denemarken. Misschien hebben ze beseft dat hun kwetsbare verdediging hun achilleshiel is en gaan ze nu meer inzakken om dan toe te slaan op de counter. En ze scoorden vier keer. Met een goeie Tielemans en alweer een sterke Lukaku. Maar ik begrijp ook niet waarom ze nummer één van de wereld zijn. Ze hebben goeie spelers, maar dit gaat enkel meer druk toevoegen komende zomer.”

“De resultaten zeggen dat de Belgen een geweldige ploeg hebben”, aldus Stewart Robson (ex-Arsenal). “Maar ik ga akkoord met mijn twee collega’s: ze hebben problemen. Twee centrale verdedigers, die opnieuw niet geweldig speelden. Aan de buitenkanten stonden Thorgan Hazard en Nacer Chadli, die geen enkele defensieve gedachte in hun hoofd hebben. Dus die liepen constant uit positie, waardoor de Belgen het middenveld niet domineerden net zoals tegen Engeland. Ze haalden dan wel twee goeie zeges binnen, ik denk dat Martinez zich gaat afvragen: waarom domineerden we het middenveld niet en dus de wedstrijd? Dus om een kans te maken op het EK moeten ze een topfitte Eden Hazard hebben, hij zal een groot verschil maken.”