Benjamin Dalle kondigt steun aan voor gamingsector en mag PlayStation 5 meteen uittesten

De Vlaamse regering trekt 100.000 euro steun uit voor de Vlaamse gamesector om de coronaperiode te overbruggen, dat kondigt Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, aan naar aanleiding van de lancering van de nieuwe spelconsole PlayStation 5. “Vlaanderen heeft een bloeiende en innovatieve gamesector. De komst van een nieuw platform zorgt voor nieuwe technologische toepassingen en kansen. Het is belangrijk dat we investeren in onze gamebedrijven,” aldus Dalle.

De eerste Vlaamse games voor de next-gen consoles zijn alvast in de maak. Een mooi voorbeeld hiervan is Black Legend, een game die zich afspeelt in een fictieve stad in de 17de eeuw, die sterk geïnspireerd is door Vlaamse steden zoals Brugge en Gent. De ontwikkelaar Warcave ontving hiervoor reeds 284.000 EUR uit het Vlaamse Gamefonds.