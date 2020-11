Protest bij bezoek van koning Filip aan gevangenis Hoei: “Onwaardige leefomstandigheden”

Bij het bezoek van koning Filip aan de gevangenis van Hoei, in de provincie Luik, vond er donderdagochtend een kleine protestmanifestatie plaats. De betogers hekelden de “onwaardige leefomstandigheden” in de gevangenissen.

Het protest ging uit van CLAC (Collectif de Lutte Anti-Carcérale) en een collectief dat de families van veroordeelden vertegenwoordigt. Zij klagen aan dat sinds de start van de coronapandemie acht maanden geleden de leefomstandigheden in de gevangenissen “onwaardig” zijn geworden. “De bevoegde autoriteiten zijn op de hoogte, maar er verandert niets”, aldus een van de initiatiefnemers.

De manifestanten die donderdag aan de gevangenis van Hoei hadden postgevat, vragen onder meer systematisch overleg met de gedetineerden en hun naasten over kwesties die hun leven achter de tralies aanbelangen. “Dat moet snel gebeuren, om op toestanden van vandaag te kunnen reageren en zo op termijn het geweld in de gevangenissen te verminderen.” Ook aan het bezoekrecht mag volgens de demonstranten niet geraakt worden. “De jongste maanden was er slechts gemiddeld twee weken fysiek contact mogelijk”, klinkt het. Ook de leefomstandigheden in de gevangenissen werden aangeklaagd, met name het feit dat velen niet over een toilet of stromend water in hun cel beschikken.

De manifestanten hebben hun eisen in een brief samengevat, ter attentie van de koning en van de minister van Justitie.