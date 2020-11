Britse vrouw brengt tweeling ter wereld tijdens coronacoma, kan haar ogen niet geloven als ze weer bij bewustzijn komt

Een klein wonder in deze coronacrisis: een Britse vrouw die met Covid-19 in het ziekenhuis lag, heeft tijdens haar vier weken durende coma een tweeling ter wereld gebracht. Toen ze 16 dagen na de keizersnede weer bij bewustzijn kwam, vertelden de artsen over haar kroost. “Ik kon het niet geloven”, aldus moeder Perpetual Uke, die werkt als reuma-experte in een ziekenhuis in Birmingham.