Regering overweegt nationaal vuurwerkverbod tijdens eindejaarsperiode

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bestudeert een nationaal verbod op vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Aanleiding is de beslissing van de betrokken gouverneurs om in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zo’n verbod in te voeren, én het feit dat andere gouverneurs nog even de kat uit de boom kijken in afwachting van een eventuele federale beslissing.