Een van laatste Belgische Auschwitz-overlevers gestorven: jarenlang zweeg hij, uit schrik dat ze zouden denken dat hij overdreef

In Brussel is Paul Sobol overleden, een van de laatste levende getuigen van het concentratiekamp van Auschwitz. “We werden vernederd en gemarteld, als vee voortgedreven. Ik zag hoe lotgenoten tegen de elektrische afsluiting sprongen om verlost te zijn van de gruwel. Maar dankzij Nelly heb ik het overleefd. Ze hadden me alles afgepakt, maar haar foto ... die kregen ze niet”, zei hij in een van zijn laatste interviews.

Sobol werd in 1926 in Parijs geboren in een Pools-Joods arbeidersgezin. Twee jaar later vestigde zijn familie zich in Elsene. Zijn vader had een leerlooiersatelier dat goed draaide en het gezin leefde ...