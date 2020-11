Eerst een briljante ‘Zidane-controle’, dan twee doelpunten: Phil Foden dolt voor Engeland

Engeland was woensdag veel te sterk voor IJsland (4-0) in de laatste groepswedstrijd van de Nations League. Het leverde de Three Lions niets op, maar aanvaller Phil Foden maakte er avond van om niet snel te vergeten.

De talentvolle speler van Manchester City werkte zich niet zo lang geleden in nesten door de coronaregels te overtreden samen met Mason Greenwood (Man United). De twee spendeerden een avond/nacht met enkele IJslandse vrouwen op hun hotelkamer, terwijl dat strikt verboden was. Vooral Foden mocht het toen uitleggen, want hij heeft een vrouw en kind thuis.

Maar intussen is de 20-jarige Engelsman helemaal terug. Tegen IJsland scoorde hij zijn eerste twee doelpunten voor de nationale ploeg en dat in zijn pas derde interland.

?? | Phil Foden toont zijn waarde met twee doelpunten tegen IJsland! ??#ENGISL pic.twitter.com/mRvxB0CWMf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 18, 2020

Tussendoor liet Foden een werkelijk briljante controle zien, eentje die deed denken aan een controle die Zinédine Zidane ooit deed in dienst van Frankrijk.