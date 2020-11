De vijf meevallers voor de Rode Duivels na Nations League-succes: miljoenen, status van reekshoofd en nu al zeker van WK-barrages

Op naar twee prijzen in 2021. Naast het EK zullen de Rode Duivels dan immers ook strijden om de eindzege in de Nations League in de Final Four in Italië. Maar naast de strijd om die felbegeerde eerste prijs heeft de Gouden Generatie zich nu al verzekerd van enkele flinke meevallers. Prestigieuze tegenstanders, zekerheid over WK-barrages terwijl de kwalificaties nog moeten beginnen, en een ‘makkelijke’ loting bij de volgende Nations League zijn al binnen.