Domper voor Standard: Mehdi Carcela mist match tegen Eupen na positieve coronatest

Een nieuwe tegenvaller voor Standard. Mehdi Carcela is positief getest op het coronavirus. Hij mist de match van zaterdag tegen Eupen.

Het coronavirus blijft aanwezig in de Standard-selectie. Uit de laatste testresultaten bleek dat dat nu Mehdi Carcela besmet is. De vleugelspits is er zaterdag, wanneer Eupen op bezoek komt in Luik, niet bij. Carcela kampte begin dit seizoen met coronastress, waardoor hij het mentaal moeilijk had en er in de eerste matchen geen beroep op hem werd gedaan. “Het gaat beter en beter”, liet hij onlangs nog verstaan.

De afwezigheid voor Carcela is vervelend voor trainer Philippe Montanier. De Franse T1 kan tegen Eupen ook al geen beroep doen op de geschorste Nicolas Raskin. Zinho Vanheusden is langdurig geblesseerd.