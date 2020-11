Zeventien jaar lang werd “Maria Sukalde” in Gent gewaardeerd om haar Baskische kookkunsten. Maar nu vreest zij voor eenzame opsluiting in een Spaanse gevangenis. “Maria is het slachtoffer van een politieke afrekening.”

“Ik supporter niet voor de Spaanse ploeg, ik ben een Bask”. Verder liet Maria Sukalde in Gent niet in haar kaarten kijken over haar geheime politieke verleden. Neen, hier was ze in de eerste plaats gekend ...