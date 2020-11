Brusselse korpschef eist lik-op-stukbeleid nadat jongeren patrouille in de val lokken met valse oproep: “Anarchisten zetten hen op tegen politie”

Anderlecht - Een patrouille van de zone Brussel-Zuid werd maandagavond in Kuregem aangevallen door een grote groep jongeren. Wellicht werd de patrouille naar de wijk gelokt met een valse oproep voor een schermutseling. Korpschef Jurgen De Landsheer vraagt dringend actie vanuit de overheid.

De feiten raakten woensdagavond bekend toen korpschef De Landsheer te gast was in het VRT-programma De Afspraak. Daar vertelde hij dat een patrouille maandagavond met een valse oproep naar Kuregem werd gelokt en aangevallen. “Klopt inderdaad”, zegt de woordvoerster van de zone. “Er was zogezegd een gevecht tussen twee personen. Bij aankomst was er niets meer te zien behalve een groep van een vijftigtal jongeren die zich ondertussen had gevormd en onze tussenkomst duidelijk niet wist te appreciëren. Toen de patrouille wilde vertrekken, werd er een middelgrote steen tegen de achterruit gekegeld. Niemand raakte gewond, maar de achterruit was wel beschadigd.”

De politie liet de helikopter eens over het gebied vliegen waardoor de groep al snel uit elkaar vluchtte. Patrouilles werden er niet meer naar de wijk gestuurd. Bij de politie vermoeden ze dat de oproep in scène werd gezet. “Ook omdat we het initiële slachtoffer dat ons opbelde nadien niet meer konden bereiken.”

Strenger straffen

Het is deze week al het zoveelste incident van een aanval op de politie. De korpschef werd in De Afspraak uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over de huidige gebeurtenissen. “Het grootste probleem blijft dat er een lik-op-stukbeleid nodig is”, zei hij daarover. “Uiteraard kan men niet iedereen in de gevangenis wegstoppen. Maar we hebben wel snel strengere alternatieve straffen nodig. Het geweld tegen hulpverleners moet er uit.”

Hij beseft dat vooral de coronacrisis zorgt voor de gespannen situaties op straat. “Ons imago heeft een stevige knauw gekregen. Wij zijn diegenen die de boetes moeten uitschrijven. We komen dus verre van positief uit deze crisis. Het verenigingsleven dat helemaal is stilgevallen zorgt ervoor dat men gaat revolteren. En dan springen anarchistische bewegingen op de kar die vaak in de moeilijkere wijken de jongeren weten op te zetten tegen de politie.”