Likete de paus sexy foto van Braziliaans model? Vaticaan opent onderzoek

Het Vaticaan heeft een onderzoek geopend nadat het officiële Instagram-account van paus Franciscus een pikante foto van een Braziliaans model likete.

Het was een verrassing voor Natalia Garibotto, maar het was wel degelijk de échte paus die – net als 143.000 andere fans – vorige week plots een sexy foto van het Braziliaanse model likete. “Mijn mama haat foto’s waar mijn blote kont op te zien is, maar de paus vond het wel leuk”, aldus Garibotto. “Nu ga ik zeker naar de hemel.”

Het duimpje in kwestie verdween snel, maar volgens het persagentschap Catholic News Agency is het Vaticaan intussen wel gestart met een intern onderzoek. Voor de heidenen onder ons die de kerkvader zouden verdenken van onreine gedachten: de sociale media van de paus worden natuurlijk beheerd door zijn medewerkers.