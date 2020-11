‘Two more years’: Pep Guardiola blijft nog wat langer trainer van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Pep Guardiola heeft zijn contract als trainer van Manchester City met twee jaar verlengd. De Catalaanse topcoach blijft zo tot minstens de zomer van 2023 aan het roer bij de Engelse club van Kevin De Bruyne. Dat maakte City donderdag officieel bekend.

Het lopende contract van Guardiola liep eind dit seizoen af en dus waren er wat geruchten omtrent de toekomst van de tweevoudig Champions League-winnaar. Die werd afgelopen zomer nog stevig gelinkt aan Juventus. Maar Guardiola besloot om nog twee extra seizoenen te breiden aan zijn verblijf van intussen al vijf jaar bij de Cityzens, zijn langste periode bij een club sinds hij in 2008 begon bij FC Barcelona. Daar bleef hij vier seizoenen, bij Bayern drie.

“Vanaf de dag dat ik arriveerde bij Manchester City heb ik me thuisgevoeld bij de club en in de stad”, aldus Guardiola. “Sindsdien hebben we grootste dingen bereikt, veel doelpunten gemaakt, veel wedstrijden gewonnen en prijzen gepakt. We zijn allemaal heel trots op dat succes.”

Guardiola won met de Cityzens twee keer de Engelse titel, twee keer de Engelse supercup, drie keer de Engelse ligabeker en één keer de Engelse beker.

“Alle steun die ik krijg, is fantastisch”, klinkt het op de clubwebsite. “Ik heb alles ter beschikking om mijn goed te doen. Het vertrouwen dat ik krijg om nog twee jaar voort te werken, maakt me bescheiden. We moeten nu verder evolueren.”