Celstraf voor vrouw die haatcampagne voert tegen ex die “enkel liegt, drinkt en naar de hoeren gaat”

Oostkamp - Een 53-jarige vrouw uit Oostkamp heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor belaging van haar ex-partner.

In augustus 2016 zette het slachtoffer een punt achter zijn relatie met N.T. De twee waren samen sinds mei 2015, maar volgens het slachtoffer was de vrouw te jaloers en bezitterig. Op 28 maart 2017 stapte het slachtoffer naar de politie omdat N.T. een haat- en lastercampagne tegen hem had opgezet die hem uiteindelijk zelfs zijn job had gekost als kantoordirecteur van een bank- en verzekeringsmaatschappij.

Seksverslaafd

Zo schreef de vrouw in september 2016 een brief naar de bank waarin ze hem afschilderde als een seksverslaafde pervert en beweerde dat ze nog 25.000 euro van hem tegoed had. In diverse berichten naar zijn moeder omschreef N.T. haar ex als een “bedrieger die enkel liegt, drinkt en naar de hoeren gaat”. Ze vernielde ook zijn reputatie bij vrienden en kennissen.

De vrouw beweerde dat de brief enkel bedoeld was om fraude aan het licht te brengen, maar de rechter stelde vast dat er in de tekst geen sprake was van gesjoemel. De vrouw kon ook niet bewijzen dat ze nog 25.000 euro tegoed had en bovendien verwees de rechter naar een brief waarin ze ermee dreigde de reputatie van het slachtoffer kapot te maken. De man kreeg van de rechter een morele schadevergoeding van 2.500 euro toegekend.