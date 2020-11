Mysterie van aanvallen orka’s op witte haaien opgehelderd: “Ze zijn echt verslaafd”

Orka’s voor de kust van Zuid-Afrika hebben sinds enige tijd de jacht geopend op de witte haai, waarbij ze vrijwel alleen de lever eruit rukken. Biologen ontdekten waarom dat is.

Uit de laatste tellingen blijkt het aantal witte haaien voor de kust van Zuid-Afrika in sommige gebieden gedaald te zijn tot vrijwel nul, aldus een rapport van de overheid.

De duikscholen in de buurt van False Bay, die leven van tripjes om de dieren van dichtbij te bekijken, slaan alarm. De kans dat je op zee nog een ’witte’ tegenkomt, is sterk teruggelopen. De ecotoeristen die de haaien vanuit ijzeren kooien kunnen bekijken, blijven dan ook steeds vaker weg.

Opengereten

Sinds 2017 zijn er zeven aangespoelde haaien met uitgerukte lever gevonden, door toedoen van orka’s. Alleen in Gansbaai waren dat er al vijf. En wat blijkt: de dieren vallen uitsluitend aan om de vette lever van de haaien. Dat het om orka’s gaat, blijkt uit de bijtwonden. De orka’s zouden worden aangetrokken door squaleen, een olie uit de haaienlever die ook gebruikt wordt in beautyproducten.

De aantallen witte haaien voor de kust van Zuid-Afrika nemen al een paar jaar langzaam af. Eerst werd gedacht aan overbevissing of zelfs aan klimaatverandering.

Tussen 2010 en 2016 werd de imposante witte haai nog tweehonderd keer per jaar gespot rond False Bay. Maar volgens de organisatie Shark Spotters liep dat aantal in 2018 terug tot vijftig en in 2019 zelfs tot nul. Afgelopen januari dook er eindelijk weer eens eentje op in de regio.

Twee ’bekende’ orka’s in de regio, die de bijnamen Port en Starboard hebben gekregen, zouden mogelijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de slachting. Het duo zou verslaafd geraakt zijn aan de leverolie van witte haaien.

Natuurlijke vijand

De tot 8 meter lange orka’s zijn de enige natuurlijke vijand van de witte haai. Uit een studie van Scientific Reports uit 2019 blijkt dat witte haaien, die tot vijf meter groot kunnen zijn, er al automatisch vandoor gaan als orka’s in hun jachtgebied opduiken.

Rond Zuid-Afrika zwemmen zo’n 180 soorten haaien.